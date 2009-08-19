Россия в июле резко сократила экспорт муки

В июле экспорт российской муки резко сократился, упав до самого низкого показателя с сентября 2007 г.

Сокращение вызвано значительным уменьшением поставок в Монголию и Афганистан, которые по итогам прошлого сезона занимали 1-ое и 2-ое места в списке крупнейших покупателей российской муки.

На крайне низком уровне остаются поставки в Узбекистан, который в 2008/09 стал крупнейшим мировым импортером муки, передает «Агро Перспектива».