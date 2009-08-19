ЕС: фермеры не торопятся с продажами

Участники торгов на европейских биржах пшеницы признают, что в настоящее время существует мало шансов переломить понижательный тренд, слишком много «медвежьих» факторов.

Урожайность зерновых в ведущих странах Евросоюза оказалась выше ожидавшейся, прогнозы производства пшеницы во Франции и Германии повышаются. Влияют на рынок и хорошие перспективы урожая в США и Австралии.

Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на 0,50 евро до 128,25 ?/тонна (180,95 $/тонна). Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE снизились на 0,40 фунта до 96,25 £/тонна (157,57 $/тонна).

Непростая ситуация складывается на внутреннем рынке. Близость сбора урожая кукурузы должна, казалось бы, побудить фермеров высвобождать хранилища и активизировать продажи уже собранного зерна. Но это происходит лишь отчасти. В Германии и Франции многие сельхозпроизводители выручили достаточно наличности от продажи ячменя и рапса нового урожая и приняли решение придерживать пшеницу до улучшения конъюнктуры. Однако и внутренний спрос не торопится, рассчитывая на дальнейшее снижение цен, передает «Агро Перспектива».