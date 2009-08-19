Каждая седьмая тонна меда в мире имеет украинское происхождение

Сегодня в Украине отмечается День пасечника. Профессиональный праздник учрежден в 1997 году Указом Президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пасечников Украины, передает портал "Труд". День пасечника отмечается ежегодно 19 августа.

В Киеве существует Институт пчеловодства им.П.И.Прокоповича, основанный в 1989 году. В нем работают отделы апитерапии (разработки медпрепаратов для пчел), экономики, стандартизации, селекции.

Институт назван именем Петра Прокоповича, который изобрел разборной рамочный улей. Всемирно известное изобретение украинца позволило откачивать мед из улья нового типа, не разрушая соты и не убивая пчел, как это приходилось делать ранее.

Также существует Союз пасечников Украины. По состоянию на 2001 год, эта организация насчитывала 500 тыс. членов, которые располагали 2,8 млн. пчелиных семей (из них 2,4 млн. - в частном секторе). До 1995 года было 5 млн. семей, и планировалось, что в 2010 году в Украине пчеловоды будут держать уже 6 млн. семей.

В мире насчитывается 48 типов пчелиных семей, из них десятая часть - в Украине. Мировое производство меда составляет 400 тыс. тонн. Каждая седьмая тонна произведена в Украине. В то же время, в Канаде человек, владеющий пасекой из 200-300 пчелиных семей, - еще любитель, и только 1000 семей - это уже пасечник. В Украине владельцы 20-30 семей уже считаются пасечниками.