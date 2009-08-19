Сегодня открылась Сорочинская ярмарка

Сегодня начала работу Национальная Сорочинская ярмарка, которая проходит в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области с 19 по 23 августа 2009 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба генерального распорядителя мероприятия ООО «Сорочинская ярмарка», нынешняя ярмарка проходит под знаком празднования 200-летия со дня рождения Н.В. Гоголя.

В культурно-художественной программе будут принимать участие не только профессиональные исполнители, но и свыше 60 самодеятельных коллективов (в том числе 10 детских) со всех областей Украины и других стран. Так, из Российской Федерации, с Сахалина, приезжают два коллектива, один - из Азербайджана, пять - из Латвии. Они будут демонстрировать свое искусство в рамках Фестиваля народного творчества на ярмарке.

20 августа будет выступать Козьма «Скрябин», 21 августа будет выступать Михаил Поплавский, 22 августа будет петь победительница Евровидения-2004 Руслана, а 23 августа, во время торжественного закрытия ярмарки, группа «ТИК».

В гостях Ярмарки-2009 ожидаются также делегации из разных стран мира. Непосредственно на ярмарке свои экспозиции размещают Грузия, Азербайджан, Венгрия, Узбекистан. Ценители тонкого вкуса смогут отведать и приобрести грузинские, азербайджанские вина и коньяки, венгерское токайское вино, разнообразные восточные пряности и сладости, попробовать кухню народов мира.

Судя по перечню нынешних участников, на ярмарке можно будет купить все, что душа пожелает: от высококачественных продуктов питания, одежды, обуви, украшений, товаров бытовой химии и первой необходимости до сложной бытовой техники. Как всегда порадуют изделия народных мастеров, которые будут представлять все без исключения отрасли декоративно-прикладного искусства.

В 2008 году Украина предложила внести Национальную Сорочинскую ярмарку в Репрезентативный список невещественного культурного наследия человечества под эгидой ЮНЕСКО.

В ближайших планах ООО «Сорочинская ярмарка» - проведение 18-20 сентября одноименного мероприятия в Москве. В состав делегации будет включен коллектив – победитель Фестиваля народного творчества на Национальной Сорочинской ярмарке, а лучшие предприятия Полтавщины и Украины будут представлены в «Ярмарке деловых предложений».