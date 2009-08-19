Австралия сократила производство сыра на 6% - до 324,9 тыс.тонн

Производство сыра в Австралии в сезоне 2008/2009 МГ (июль-июнь) снизилось на 5,7% - до 324,884 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим сезоном.

Об этом сообщила компания «Аграрика».

В частности, производство сыра «Чеддер» выросло на 4,1% - до 177,493 тыс. тонн. Выпуск полутвердого сыра увеличился на 25% - до 2456 тонн, по сранвению с предыдущим сезоном.

Производство твердого сыра увеличилось на 6,3% - до 17435 тонн. Производство сыра с плесенью выросло на 14,3% и составило 7617 тонн. Выпуск мягких сыров снизился на 21% - до 62,332 тыс. тонн, передает «Агро Перспектива».