Запасы зерна в Казахстане почти на 32% выше прошлогодних

В Казахстане объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-июле 2009 г. составил, по предварительной оценке, 400,6 млрд. тенге, в том числе животноводства - 373 млрд. тенге, растениеводства - 27,6 млрд. тенге. Об этом сообщили в Агентстве РК по статистике.

Объем валовой сельхозпродукции в РК в январе-июле 2009 г. увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным агентства, на 1 августа т.г. наличие основных зерновых культур в Казахстане составляло 3164,6 тыс. тонн, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2008 г. В т.ч. пшеницы - 2728,8 тыс. тонн (+25,7%), ячменя - 401,8 тыс. тонн (в 2,3 раза больше, чем в январе-июле 2008 г.), ржи и овса - по 9,4 тыс. тонн.

Наличие основных масличных культур в Казахстане на начало августа составило 28 тыс. тонн, из них подсолнечника - 16,9 тыс. тонн, рапса - 8,8 тыс. тонн, передает АПК-Информ.