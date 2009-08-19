АМК требует до 26 августа снизить цены на сахар

Антимонопольный комитет Украины (АМК) требует от субъектов рынка до 26 августа снизить цены на сахар до экономически обоснованного уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня на брифинге исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, комитет возбудил дело по факту нарушения конкурентного законодательства со стороны субъектов рынка в виде установления завышенных цен на сахар.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что комитет поручил своим региональным отделениям в однодневный срок подать рекомендации оптовым торговцам и розничным реализаторам сахара, в частности, торговым сетям, относительно снижения цен на сахар до экономически обоснованного уровня. При этом он не сказал, какой уровень является приемлемым для комитета, пояснив, что в каждом конкретном случае цена будет другой.

«Каждый субъект должен доказать комитету обоснованность своей цены», – добавил он.

В случае выполнения операторами рынка этих требований не позже 26 августа текущего года эти субъекты будут освобождены от ответственности. Предприятия, которые не выполнят данные требования, будут привлечены к ответственности. По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, на них может быть наложен штраф в размере до 10% годового оборота компании.

Исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета пояснил, что на сегодняшний день нет объективных причин для повышения цен. Ссылаясь на данные Министерства экономики, он сообщил, что остатки сахара по состоянию на 1 августа т.г. составляли около 746 тыс. тонн при потребности до конца текущего маркетингового года 150-160 тыс. тонн.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил, что на данный момент правительство принимает меры для осуществления импорта сахара из Беларуси. Кроме того, по его словам, комитет обратился к местным органам власти с призывом создать на местах рабочие группы для принятия мер относительно развития конкуренции на рынке сахара.

«Я подписал письма всем руководителям областных государственных администраций, а также председателю Совета министров АР Крым с просьбой, чтобы они, поддерживая действия АМК, на местах создали рабочие группы… и приняли меры относительно развития конкуренции на рынке сахара и выработки стратегии в каждом регионе касательно этого рынка. Аналогичное обращение я подписал премьер-министру Украины», – сказал он.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО напомнил, что в феврале 2006 года комитет оштрафовал 7 оптовых операторов рынка сахара за антиконкурентные согласованные действия в 2005 году, наложив штраф в размере более 17 млн. грн.