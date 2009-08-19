Президент: Украина экспортирует 18-20 млн. тонн зерна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил уверенность в том, что Украина в текущем году экспортирует 18-20 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Полтавской области.

«Украина в этом году соберет 50 млн. тонн зерна. До 18-20 млн. будет экспортировано», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что за последние три года Украина занимает пятое место в мире по экспорту зерна. По словам Президента, только за первое полугодие 2009 года от экспорта сельскохозяйственной продукции Украина получила 5 млрд. долл. США «Эта динамика растет», - добавил он.