Президент: Украина экспортирует 18-20 млн. тонн зерна
16:15, 19 августа 2009Агро
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В текущем году
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил уверенность в том, что Украина в текущем году экспортирует 18-20 млн. тонн зерна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Полтавской области.
«Украина в этом году соберет 50 млн. тонн зерна. До 18-20 млн. будет экспортировано», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он также отметил, что за последние три года Украина занимает пятое место в мире по экспорту зерна. По словам Президента, только за первое полугодие 2009 года от экспорта сельскохозяйственной продукции Украина получила 5 млрд. долл. США «Эта динамика растет», - добавил он.
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