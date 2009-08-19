Ющенко критикует политику Кабмина в АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО негативно оценивает политику правительства в отрасли животноводства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтавской области.

По словам Президента, в этом году правительство в пять раз сократило средства в бюджете на поддержку растениеводства и животноводства.

За последние два года в Украине поголовье крупного рогатого скота сократилось на миллион, отметил Президент.

"Имея запасы фуражного зерна для поголовья, политика правительства строится на ввозе мяса из-за границы", – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, в 2008 году из-за границы ввезено 530 тыс. тонн мяса, а это каждый четвертый килограмм. «Мы поддерживаем фермеров Польши, Франции и других стран. Это ключевая ошибка правительства», – подчеркнул он.

При этом Президент отметил, что в Европейском Союзе 55% бюджета идет на поддержку АПК. «Мы тоже должны так делать, если хотим есть украинские хлеб, мясо», – сказал В.ЮЩЕНКО.