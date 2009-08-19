В Беларуси цены на продовольствие выросли на 6,2%

Цены на продовольственные товары в Беларуси в январе-июле 2009 года по отношению к декабрю 2008 года выросли на 6,2%, сообщает Национальный статистический комитет (Белстате).

В июле 2009 года по сравнению с июнем 2009 года цены на продовольствие выросли на 0,3%.

Изменение цен на продовольственные товары в июле по сравнению с предыдущим месяцем дало 0,16% прироста сводного индекса потребительских цен.

По данным комитета, в июле 2009 года по отношению к июню 2009 года цены на черный чай возросли на 0,7%, минеральную воду - на 2,5%, сахар-песок - на 2,6%. Цены на крупы и бобовые снизились на 0,4%, растительное масло - на 1%, на яйца - на 1,6%.

Овощи в июле подешевели на 9,6%, в том числе сладкий перец - на 7,5%, свежая капуста - на 13,4%, помидоры - на 22,7%, огурцы - на 40,5%. Цены на морковь увеличились на 17,7%, лук репчатый – на 27,2%, свеклу - на 27,3%. Картофель подорожал в 1,7 раза.

Фрукты подешевели на 2%, в том числе бананы - на 13,6%, персики - на 22,5%. Яблоки подорожали на 7%, передает «Агро Перспектива».