Запасы зерна в Винницкой обл. составили 974,5 тыс. тонн

По состоянию на 1 августа 2009 года на предприятиях Винницкой области, осуществляющих хранение и переработку зерновых культур, и в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 974,5 тыс. тонн зерна, что в 1,9 раза больше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, из общего количества зерна непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях области хранилось 670,9 тыс. тонн, в зернохранящих и зерноперерабатывающих предприятиях – 303,6 тыс. тонн.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-июле текущего года составляла 788,2 грн. за 1 тонну, что на 28,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.