В Госкомземе по пятницам будет работать телефонная линия
18:43, 19 августа 2009Агро
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По земельным вопросам
В Государственном комитете Украины по земельным ресурсам каждую пятницу будет работать прямая телефонная линия по проблемным вопросам в сфере земельных отношений.
Об этом УНИАН сообщили в Госкомземе.
Согласно сообщению, на бесплатные звонки по телефону 8 800 500 83 20 будут отвечать руководители комитета.
В Госкомземе отметили, что по результатам работы линии будут оперативно приниматься меры по устранению препятствий в реализации прав и интересов граждан.
21 августа отвечать на звонки населения будет заместитель главы Госкомзема Виктор ПЕТРУК.
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