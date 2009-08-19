В Госкомземе по пятницам будет работать телефонная линия

В Государственном комитете Украины по земельным ресурсам каждую пятницу будет работать прямая телефонная линия по проблемным вопросам в сфере земельных отношений.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомземе.

Согласно сообщению, на бесплатные звонки по телефону 8 800 500 83 20 будут отвечать руководители комитета.

В Госкомземе отметили, что по результатам работы линии будут оперативно приниматься меры по устранению препятствий в реализации прав и интересов граждан.

21 августа отвечать на звонки населения будет заместитель главы Госкомзема Виктор ПЕТРУК.