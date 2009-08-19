Работники «Таврии»: кризиса на предприятии нет

Работники ОАО «АПФ «Таврия» (г. Новая Каховка, Херсонская обл.) опровергают заявления акционеров о кризисе на предприятии и давлении на них со стороны руководителя Александра СИДОРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Киеве два десятка работников «Таврии» пикетировали пресс-конференцию представителей акционеров ОАО «АПФ «Таврия» - руководства Первого национального винодельческого холдинга и корпорации «Логос», возглавляемой днепропетровским бизнесменом Валерием ШАМОТИЕМ.

Участники акции держали плакаты с надписями: «Шамотий – основатель ТД «Маркет-Групп», он же – председатель Наблюдательного совета АПФ «Таврия» - верните долги заводу», «Долг эксклюзивного дистрибьютора ТД «Маркет-Групп» за отгруженные коньяки производства «Таврии» - 39 млн. 105 тис 595, 29 грн.», «Шамотий – ваши «инвестиции» за счет оборотных средств предприятия разоряют «Таврию» и другие.

Участники акции утверждают, что заявления акционеров о кризисной ситуации на коньячном заводе «Таврия» - не соответствуют действительности. По словам заместителя председателя первичной профсоюзной организации АПФ «Таврия» Аллы ЩЕРБИНЫ, дезинформация о якобы бедственном положении на заводе, о давлении на работников предприятия имеет целью снятие с должности «несговорчивого» директора «Таврии» А.СИДОРЕНКО, работающего на заводе более 30 лет.

По словам работников «Таврии», задолженности с выплатой зарплаты на предприятии нет – ее немного задерживают, на пару недель, а существующие финансовые неурядицы они связывают с долгом ТД «Маркет-Групп», входящем в корпорацию «Логос», за отгруженные коньяки производства «Таврии», достигшем почти 40 млн. грн.

Кроме того, участники акции выступают против намерений акционеров разделить сырьевую базу и промышленность. По словам работников, сегодня 120-летняя «Таврия» - предприятие полного цикла, оно само выращивает виноград, производит виноматериалы и коньяк. Но, по словам участников акции, акционеры намерены отобрать у завода виноградники с тем, чтобы сдать их в аренду или продать. По словам А.ЩЕРБИНЫ, если завод лишится виноградников, то 600 из 1300 работников предприятия окажутся на улице. Она также сообщила, что работники возмущены намерениями акционеров распродать или раздать в аренду всю социальную базу предприятия: клуб, санаторий-профилакторий и т.д.