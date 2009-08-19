Крымские налоговики доначислили в бюджет 3 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции Автономной Республики Крым по результатам проверок предприятий агропромышленного комплекса доначислили в бюджет 3 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации в АРК.

Согласно сообщению, в рамках операции "Урожай-2009" сотрудники налоговой милиции АРК проводят проверки элеваторов, зернотоков, других мест хранения и переработки зерновых культур на предмет наличия документов, подтверждающих законность происхождения перерабатываемого зерна.

С начала операции "Урожай-2009" в Крыму проведено 64 проверки сельскохозяйственных предприятий, составлено 32 административных материала в отношении руководителей по ст. 164 КУоАП. Проведены обследования 79 сельхозугодий, 38 зернотоков, 29 фермерских хозяйств. В результате выявлено 4 факта незаконного использования земель общей площадью 136,5 га. Изъято 247,8 тонн зерновых на общую сумму 369,9 тыс. грн., 3,4 тонны плодов персика на общую сумму 34 тыс. грн. Установлены факты хранения зерновых в количестве 60,8 тонн на сумму 44,5 тыс. грн. без установления права собственности, выращивания и реализации зерновых в количестве 45,2 тонн на сумму 31,6 тыс. грн. без разрешающих документов, зерновые изъяты. Кроме того, выявлено 2 факта незаконной транспортировки зерновых, изъято 59,9 тонн на общую сумму 72,9 тыс. грн.

В целях погашения налогового долга описано 582,8 тонн зерновых на общую сумму 549,5 тыс. грн., применено 6 административных арестов активов сельскохозяйственных предприятий-должников. Также в ходе проверок выявлено 4 факта незаконной заявки на возмещение НДС на общую сумму 2,2 млн. грн., уменьшено убытков на сумму 729,8 тыс. грн. Выявлена и пресечена деятельность 5 подпольных цехов и 5 фиктивных фирм, работающих в сфере АПК.

По материалам сотрудников налоговой милиции в отношении должностных лиц предприятий агропромышленного комплекса Крыма по фактам уклонения от уплаты налогов, а также совершения должностных преступлений при ведении финансово-хозяйственной деятельности с начала года возбуждено 14 уголовных дел, 7 из которых – по осуществлению операций с зерном. Общая сумма ущерба по уголовным делам составила 3,8 млн. грн.