Пять производителей удобрений получат газ по льготной цене

Пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений получат природный газ по регулируемому тарифу – 1584,40 грн. за 1 тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины.

Согласно сообщению, по такой цене получат газ ОАО «Днипроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

По информации министерства, цена 1584,40 грн. за 1 тыс. куб. м для предприятий химпрома утверждена 14 августа 2009 года постановлением №948 Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики Украины.

«Установленная стоимость природного газа позволит изменить к лучшему ситуацию на азотных предприятиях, в частности, возобновить производство и способствовать повышению конкурентоспособности продукции», – считает министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.