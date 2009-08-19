«Ривнеазот» считает дискриминацией свое отсутствие в списке предприятий

Руководство ОАО «Ривнеазот» считает дискриминационным свое отсутствие в списке химпредприятий, которые могут покупать газ по цене 1584,4 грн. за тыс. куб. м

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

"14 августа правительственные органы попробовали сделать первый реальный шаг для решения проблем в химической отрасли и приняли решение о снижении с 1900 до 1585 грн. за тыс. куб. м цены на природный газ для производителей минеральных азотных удобрений. Но этот шаг оказался дискриминационным для украинской химии: впервые в истории этой отрасли в перечень не вошел западноукраинский гигант – ОАО «Ривнеазот», – отмечается в сообщении компании.

По информации пресс-службы ОАО «Ривнеазот», на заводе сложилась критическая ситуация, оборотные средства отсутствуют, а с июля руководство было вынуждено перевести весь трудовой коллектив на 3-дневную рабочую неделю.