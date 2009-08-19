В Винницкой области урожайность зерновых возросла вдвое

В Винницкой области за последних два года урожайность зерновых возросла в два раза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики в делах средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой облгосадминистрации.

«Последние два года Винницкая область собирает в два раза больше зерновых с центнера, чем даже в рекордные советские года. Сегодня мы с гектара имеем 36 центнеров, а до этого имели лишь по 18 ц/га», – сказано в сообщении.

В облгосадминистрации также сообщили, что на сегодняшний день продолжается сбор зерновых культур поздней группы. Начался сбор гречихи, которая уже собрана с площади более 1,3 тыс. га. Начальная урожайность составляет 13,7 ц/га. Обмолот проходит в шести районах области. В целом намолот составляет 2,5 млн. тонн в бункерном весе.

Кроме того, на полях Винницкой области проводится сев озимого рапса. Засеяно 23,6 тыс. га, или 18,2% от прогнозируемых площадей.

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области 17 августа завершили уборку ранних зерновых культур, собрав 2 млн. 482,561 тыс. тонн, или 118,2% от планируемых 2,1 млн. тонн.

В целом на территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.