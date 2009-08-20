В ЕС продажи пшеницы фермерами по-прежнему неактивны

Объемы нового урожая пшеницы, которые превышают предварительные ожидания, продолжают оказывать давление на цены биржевого рынка. Франция получила свою долю на вчерашнем тендере в Египте, однако она оказалась не слишком большой (60 тыс. тонн), несмотря на недавнее падение экспортных цен.

Продажи пшеницы со стороны фермеров по-прежнему неактивны, но трейдеры ожидают прорыва, т.к. в связи с ожидающимся хорошим урожаем подсолнечника и кукурузы потребуется высвобождать хранилища.

Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на 1,00 евро до 127,25 ?/тонна (180,10 $/тонна). Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE снизились на 0,25 фунта до 96,00 £/тонна (158,78 $/тонна), передает «Агро Перспектива».