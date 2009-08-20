Рынок пшеница США

Итоги торгов 19 августа на пшеничных площадках США предопределили две новости – хорошая и плохая. Плохая перевесила.

Египет закупил на вчерашнем тендере 120 тыс. тонн американской мягкой пшеницы SRW. Это самая большая тендерная закупка с начала сезона, подтверждающая восстановление экспортной конкурентоспособности Штатов. Доля американской пшеницы в 2 раза превысила результаты других победителей – Франции и Канады и в 4 раза – России. Данная информация способствовала дневному подъему котировок пшеницы.

Негатив пришел со стороны Комиссии по Товарным Фьючерсам (CFTC). Давно известно ее намерение бороться за прозрачность фьючерсного рынка и его максимальное сближение с рынком физическим. Так вот, вчера был предпринят один из реальных шагов в этом направлении. CFTC отозвала у двух организаций (Deutsche Bank и, по слухам, Gresham Investment Management) разрешение (т.н. no-action letters), которое позволяло им легально превышать установленные лимиты на количество контрактов, контролируемых одним лицом, при операциях с фьючерсами пшеницы, кукурузы и соя-бобов.

Данное решение может иметь долгосрочные негативные последствия для аграрных товарных рынков. Непонятно, как долго и в каком объеме спекулятивные участники торгов будут ликвидировать свои позиции для приведения в соответствие с требованиями CFTC. Вчера инвестфонды продали около 3 тыс. контрактов мягкой пшеницы в Чикаго, передает «Агро Перспектива».

Ближайшие сентябрьские котировки фьючерсов американской пшеницы снизились:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,65 до 171,21 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,46 до 182,69 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,74 до 197,85 $/тонна.