В Днепропетровской обл. без газа остались жителям трех сел

В Криничанском районе Днепропетровской области из-за утечки газа на газопроводе высокого давления диаметром 219 мм, которая произошла вчера, прекращена подача энергоносителя жителям трех сел - Кудашевки, Катериновки и Малософиевки.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в области.

В целом без газоснабжения осталось почти 360 частных домов, в которых проживает 2 тысячи человек.

Утечка газа вызвана некачественным выполнением стыка труб в газопроводе. Это было обнаружено во время планового обхода магистрали соответствующими службами.

Аварийные бригады газового хозяйства проводят ремонтные работы.