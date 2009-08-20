В Днепропетровской обл. без газа остались жителям трех сел
11:53, 20 августа 2009Агро
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Утечка на газопроводе
В Криничанском районе Днепропетровской области из-за утечки газа на газопроводе высокого давления диаметром 219 мм, которая произошла вчера, прекращена подача энергоносителя жителям трех сел - Кудашевки, Катериновки и Малософиевки.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в области.
В целом без газоснабжения осталось почти 360 частных домов, в которых проживает 2 тысячи человек.
Утечка газа вызвана некачественным выполнением стыка труб в газопроводе. Это было обнаружено во время планового обхода магистрали соответствующими службами.
Аварийные бригады газового хозяйства проводят ремонтные работы.
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