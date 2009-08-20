В Германии цены на муку могут существенно снизиться

Эксперты Ассоциации мукомолов Германии повысили свою оценку урожая пшеницы в стране в текущем сезоне на 13% - до 26 млн. тонн против 23 млн. тонн в июльском прогнозе. Данный показатель также на 300 тыс. тонн превышает объем производства зерна в сезоне-2008/09 (25,7 млн. тонн).

Аналитики прогнозируют, что при таком высоком урожае пшеницы в стране цены на муку на внутреннем рынке могут существенно снизиться. Падение розничных цен на муку можно ожидать уже в ноябре, так как в сентябре истекает срок действия долгосрочных контрактов, заключенных между мукомолами страны и розничными сетями.

Напомним, в 2008/09 МГ (июль-июнь) мукомольные предприятия Германии переработали около 7,5 млн. тонн зерна (6,6 млн. тонн пшеницы и 900 тыс. тонн ржи), в то время как в 2007/08 МГ объем переработки составил 7,8 млн. тонн, передает АПК-Информ.