«Астарта» намерена увеличить производство на 12%

Агропромхолдинг «Астарта-Киев», один из крупнейших производителей сахара, планирует увеличить производство сахарной свеклы на 12% против аналогичного периода 2008 года – до 1,75 млн. тонн в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается также, что предприятия холдинга в текущем году планируют собрать свыше 360 тыс. тонн зерновых и масличных культур, что ниже показателя 2008 г.

На 18 августа предприятия холдинга полностью завершил уборку ранних зерновых, собрав 222 тыс. тонн продукции на площади 59 тыс. га. Средняя урожайность озимой пшеницы составила 45 ц/га, ярового ячменя – 30 ц/га и озимого ячменя – 44 ц/га.

Справка УНИАН. ASTARTA Holding N.V. контролирует агропромышленный холдинг «Астарта-Киев», который является одним из лидеров сахарной отрасли Украины.

«Астарта-Киев» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, деятельность которого связана с производством сахара, а также с выращиванием, обработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией. В состав холдинга входят 5 сахарных заводов, а также 37 агрофирм, которые обрабатывают свыше 135 тыс. га земли. Производственные активы сосредоточены в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях, главный офис расположен в Киеве.

ASTARTA Holding N.V. является публичной компанией, акции холдинга с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже.

В 2008 году агрофирмы «Астарты» собрали более 393 тыс. тонн зерновых и масличных культур и 1,56 млн. тонн сахарной свеклы, обеспечив 96% и 65% прирост по сравнению с 2007 годом.