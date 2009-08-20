Казатинский птицекомбинат получил последний транш кредита

ОАО "Казатинский птицекомбинат" получило последний транш по кредиту, выделенному компанией OSI Foods Gmb & Co.KG (г. Гюнзбург, ФРГ). Общая сумма кредита, полученного в рамках кредитного соглашения, составляет 7 млн. долл. США, или 54243,0 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении ОАО.

Согласно кредитному договору, подписанному 12 декабря 2006 года, дата открытия кредитной линии - 19 января 2007 г., дата закрытия кредитной линии - 31 декабря 2023 г. Процентная ставка определяется ежеквартально, на день уплаты процентов, из расчета квартальная ставка US Libor + 3,0% годовых от общей суммы предоставленного и невозвращенного на отчетную дату транша кредита.

Соотношение общей суммы полученного кредита к стоимости активов на начало отчетного 2009 г. составляет 260,76%.

Справка УНИАН. Казатинский птицекомбинат ведет свою историю с 1926 года, когда были введены в строй холодильник, откормочный цех и птицезабойня в Казатине Винницкой области. Основными видами продукции являются: говядина, свинина, колбасные изделия, консервы, мясо в блоках, мясные полуфабрикаты.

95,037% акций ОАО "Казатинский птицекомбинат" владеет немецкая компания OSI International Holding Gmb.

ОАО "Казатинский птицекомбинат" 2008 год завершил с убытками 11,134 млн. грн. против 2,045 млн. грн. прибыли в 2007 году, увеличив чистый доход (выручку) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 75,28%, или на 66,110 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 153,932 млн. грн.