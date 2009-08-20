Ивано-Франковской обл. из Госрезерва выделено 839 тонн сахара

Ивано-Франковской области выделено из Госрезерва 839 тонн сахара для снижения его стоимости в розничной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор государственного предприятия «Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов» Иван КРАСОВСКИЙ на совещании в горисполкоме.

По его словам, правительство обязало Госкомрезерв провести стабилизацию на внутреннем рынке сахара, с этой целью Прикарпатью выделено 839 тонн сахара, а в целом Украине - 28 тысяч тонн по цене 3,5 грн. за килограмм.

Государственное предприятие «Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов» планирует с 21 августа т.г. начать реализацию сахара из Госрезерва на рынках Ивано-Франковской области. К стоимости сахара прибавят 2% торговой наценки и затраты на доставку сахара в точки продажи. Поэтому цена, по которой жители смогут приобрести сахар, составит около 4 грн. за килограмм.

На руки одному человеку будут отпускать до 10 килограммов. По мнению специалистов госконтроля за ценами, «государственный» сахар значительно снизит цену на «коммерческий» сахар. Сахар в область будет поступать с Ходоровского сахарозавода Львовской области.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распорядился провести отпуск из государственного материального резерва 28 тыс. тонн сахара предприятиям, которые принадлежат к сфере управления Госкомрезерва, по цене реализации сахара Аграрным фондом из государственного продовольственного резерва.

Текст распоряжения от 12 августа 2009 г. № 952-р «О проведении дополнительных мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке сахара» опубликован на сайте правительства.

Справка УНИАН. ГП «Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов» - единственный в области оператор по продаже продукции из Госрезерва.