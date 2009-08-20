Экспорт пальмового масла из Малайзии снизился на 7%

Согласно данным инспекционного агентства SGS, объем экспорта пальмового масла из Малайзии в период с 1 по 20 августа т.г. снизился на 7% - до 814,4 тыс. тонн в сравнении с показателем предыдущего месяца (875,3 тыс. тонн). В частности, закупки малазийского пальмового масла в указанный период сократили такие страны-импортеры, как Индия (с 78,9 до 59,5 млн. тонн), Китай (с 284,4 до 271,6 млн. тонн) и ЕС-27 (со 188 до 101,4 тыс. тонн). Между тем, увеличились экспортные поставки масла в Пакистан (с 62,7 до 74,6 тыс. тонн) и США (с 48 до 78,1 тыс. тонн).

Добавим, что, по подсчетам сюрвейерской компании Intertek, экспорт пальмового масла из Малайзии за указанный период составил 815,2 тыс. тонн, снизившись на 11% в сравнении с аналогичным показателем июля.

Напомним, что операторы рынка прогнозировали снижение экспорта на 10% - до 815 млн. тонн, передает АПК-Информ.