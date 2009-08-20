«Бисквит-Шоколад» инвестировал около 2 млн.грн. в оборудование

Кондитерская фабрика «Харьковчанка», входящая в корпорацию «Бисквит-Шоколад», установила новую заверточную машину. Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, инвестиции в оборудование итальянской фирмы МС Automation составили около 2 млн. грн.

Заверточная машина установлена в конфетном цехе и будет использоваться в первую очередь в производстве конфет, которые пользуются постоянным повышенным спросом.

Запуск нового оборудования позволит снизить операционные издержки за счет высокой автоматизации труда, а также улучшить товарный вид продукта и увеличить производительность цеха.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка» и российская компания ООО «Бисквит-Шоколад» (Белгородская обл.).

Под брендом «Бисквит-Шоколад» выпускается более 20 групп кондитерских изделий. Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль – 34,5 млн. грн., объем производства в натуральном выражении - 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий.

Компания поставляет кондитерские изделия в более чем 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года - около 30%.