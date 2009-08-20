Полтавский хлебокомбинат увеличил доход от реализации на 10,5%

ОАО «Полтавский хлебокомбинат» (ТМ "Живой хлеб") в первом полугодии 2009 года увеличил доход от реализации на 10,5% (на 4 млн. грн.) по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. - до 42 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Валовая прибыль за первое полугодие т.г. составила 9 млн. 351 тыс. грн., что на 25,7% (на 1,9 млн. грн.) больше против аналогичного периода 2008 г.

Справка УНИАН. В состав ОАО «Полтавский хлебокомбинат» входят три хлебных завода: №1, №3 в г. Полтава и Кахновский хлебзавод в г. Кременчуг.

ОАО «Полтавский хлебокомбинат» производит продукцию под ТМ «Живой хлеб».

Хлеб и хлебобулочные изделия Полтавского хлебокомбината поставляется в Полтавскую, Киевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Ежедневно хлебокомбинат выпускает 80 тонн изделий.