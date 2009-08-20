Полтавский х/к ведет переговоры о поставках продукции в ЕС

ОАО «Полтавский хлебокомбинат» ведет переговоры с австрийской компанией Mecaterm о поставках хлеба и хлебобулочных изделий под торговой маркой "Живой хлеб" в Австрию, Германию и Францию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, компания Mecaterm обратилась к руководству хлебокомбината с предложением увеличить объемы производства хлеба под торговой маркой «Живой хлеб» для его реализации на территории Австрии, Германии и Франции. Для организации поставок хлеба зарубежный партнер Полтавского хлебокомбината готовит пул инвесторов из этих стран.

«По словам представителя зарубежной компании, хлеб «Баварский», один килограмм которого в Украине стоит 7 грн., во многом превосходит по качеству хлеб, цена реализации которого в Австрии составляет 3,5 евро. Поэтому у украинского хлеба есть все шансы занять достойное место лидера на рынках Европы», – говорится в сообщении.

Для экспорта продукции хлеб предлагается подвергать глубокой заморозке на стадии 95% готовности. Стоимость линии такого оборудования производства компании Mecaterm составляет 1,5 млн. евро.

Кроме того, как сообщил генеральный директор Полтавского хлебокомбината Виталий БАЛЫХИН, «сейчас ведутся переговоры и достигнуты соглашения о поставках нашего хлеба в Россию».

Справка УНИАН. В состав ОАО «Полтавский хлебокомбинат» входит три хлебных завода – №1, №3 в Полтаве и Кахновский хлебозавод в Кременчуге.

ОАО «Полтавский хлебокомбинат» производит продукцию под ТМ «Живой хлеб».

Хлеб и хлебобулочные изделия Полтавского хлебокомбината поставляются в Полтавскую, Киевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Ежедневно хлебокомбинат выпускает 80 тонн продукции.