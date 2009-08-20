В Винницкой обл. реализация с/х продукции сократилась на 1%

Винница. 20 августа. УНИАН. В Винницкой области объемы реализации сельскохозяйственных продуктов на городских рынках за январь-июль 2009 года уменьшились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года при росте цен на рынках на 16,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, за счет организованных рынков в январе-июле 2009 года формировалось 33,6% общего объема продажи потребительских товаров. В обороте этих рынков 14,7% объемов составляла продажа сельскохозяйственных продуктов.

В частности, цены на продукты животноводства выросли на 21,8%, а объемы их реализации уменьшились на 3,6%. Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 5,1% при росте цен на 4,9%.

В январе-июле 2009 года наблюдался рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, в первую очередь на свиное сало, сливочное масло, дыни, сахар, птицу, яйца, говядину, чеснок, телятину, сметану, мед, свежие помидоры и огурцы – на 13,1-51,9%, на свежее молоко, картофель, творог – на 8-10,3%. В то же время цены на свеклу, репчатый и зеленый лук, свежую капусту, морковь, подсолнечное масло, зерновые, пшено снизились на 17,6-53,6%, на арбузы, баклажаны, салат, яблоки – на 3,8-15,4%.