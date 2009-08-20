Производство водки выросло

В Украине предприятия водочной отрасти за 6 месяцев 2009 года произвели 23,7 млн. дал водки, что более чем на 57% превышает аналогичный показатель 2008 года.

Такие данные УНИАН предоставили в ассоциации «Укрводка».

В сообщении отмечается, что наибольший рост наблюдался во втором квартале текущего года. «Увеличение объемов производства водки в текущем году объясняется тем, что замена акцизных марок с введением новой ставки акцизного сбора не предусматривалась. Поэтому предприятиям необходимо было произвести продукцию, промаркировать ее уже закупленными марками с предыдущими реквизитами уплаченного налога, передать ее в торговую сеть до 1 июля и тем самым избежать убытков. Позитивная динамика производства водки была временным явлением. По оперативным данным, объемы производства водки в июле намного меньше показателя июня и среднемесячного показателя с начала года», – говорится в сообщении.

Специалисты ассоциации прогнозируют во втором полугодии замедление темпов роста производства водочной продукции. «Если даже крупные производители, которые формируют 60% рынка, сохранят свои объемы производства, то сохранение остальных 40% очень проблематично. Существующая система оплаты акцизного сбора предполагает, что производитель должен сначала оплатить акцизный сбор, а потом реализовать продукцию с отсрочкой платежей до 90 дней. С 1 июля производителю необходимо привлекать дополнительные денежные средства для оплаты акцизного налога почти в двойном размере. Поскольку производители ограничены в свободных денежных средствах, получение дополнительных кредитов из-за высоких кредитных ставок не будет тем шагом, который гарантировал бы получение прибыли и сохранил бы объемы производства хотя бы на уровне существующих», – отметил директор ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля т.г. в Украине вступил в силу Закон Украины № 1202-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора», которым повышен акциз на алкоголь.

Закон предусматривает повышение с 1 июля 2009 года ставок акцизного сбора на игристые и газированные вина в 1,5 раза – с 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на другие перебродившие напитки (сидр, перри (грушевый напиток), медовый напиток), смеси из перебродивших напитков повышен на 25% – с 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирта.

Кроме того, с 1 ноября 2009 года будут повышены на 50% ставки на тяжелые дистилляты – с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро соответственно за 1000 кг.

Также предусматривается ежегодное, начиная с 2010 года, проведение индексации ставок акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен за прошедшие 12 месяцев.

Кабинет Министров Украины не позже 1 августа должен публиковать ставки акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса потребительских цен.