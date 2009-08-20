Тернопольский облсовет принял программу развития молочного скотоводства

Тернопольский областной совет принял программу развития молочного скотоводства до 2015 года, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщил в своем выступлении заместитель областного управления агропромышленного развития Феликс МЕНТУХ, ожидается, что благодаря внедрению этой Программы объемы производства молока к 20015 году будут доведены до 720 тыс. тонн в год, объемы потребления молока и молокопродуктов - до физиологической потребности – 380 кг в год в расчете на одного человека, увеличение экспортного потенциала молокопродукции - до 280 тыс. тонн. Также предусматривается создание 7,3 тыс. дополнительных рабочих мест и улучшение социальных условий для сельских жителей.

В настоящее время, по словам Ф. МЕНТУХА, потребление мяса и молокопродукции в области составляет 50% от физиологической потребности. Причиной этого является резкое снижение объемов мясо- и молокопроизводства, уменьшение поголовья скота из-за значительных затрат на его выращивание, а также ввоз в Украину мяса по демпинговым ценам, снижение платежеспособности населения.

“Сельхозпредприятия производят лишь 8,3% молока в области, остальное производится в личных хозяйствах. А у них – недостаточный ресурс даже для внутренних потребностей области. По демографическим причинам количество произведенного молока уменьшается, к тому же конкурентоспособность его низкая”, – отметил Ф. МЕНТУХ.

По его словам, за счет привлечения инвестиций и уменьшения налоговых нагрузок предусмотрено создание большего количества сельхозпредприятий, которые бы осваивали новейшие технологии, увеличивали производство мяса и молока, повышали продуктивность и количество поголовья.

Общая сумма капиталовложений для выполнения Программы составляет 1,254 млрд. грн. Из них 176 млн. грн. запланировано получить из государственного бюджета, 10,4 млн. грн. – из местных бюджетов, 1,068 млрд. грн. – за счет кредитов и инвестиций.