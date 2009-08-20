"Дабл Ю Джей Венчурз" увеличила свою долю в Херсонском КХП

17:49, 20 августа 2009
Агро
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Пакет акций составил 90,8167%.

Компания "Дабл Ю Джей Венчурз ЛТД" (Никосия, Кипр) увеличила совой пакет акций ОАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов» (Херсонский КХП, Порт-элеватор).

Об этом сказано в сообщении Херсонского КХП, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, ранее пакет акций кипрской компании составлял 89,04701% от общего количества голосующих акций, сейчас – 90,8167%.

Справка УНИАН. ОАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов» создано в 1998 году на базе одноименного арендного предприятия. Предприятие специализируется на производстве, реализации, проведении закупок зерна, масличных и других культур, семян и их хранения. Имеет портовые мощности. Предоставляет услуги по принятию, сушке, очистке и хранению зерновых, масличных и других культур.

В состав предприятия входит автоматизированная мельница. Суточная мощность мельницы составляет 4058 тонн в зерне, производственная мощность – 117 450 тонн переработки пшеницы в год. Мельница оснащена оборудованием, изготовленным по лицензии фирмы "Бюллер". Мука реализовывается на рынки Украины, Молдовы, Грузии, Сирии, Арабских Эмиратов.

Херсонский КХП контролирует транснациональная корпорация американского происхождения WJ Group.

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