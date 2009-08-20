«Кременчугмясо» перенесло открытие цеха полуфабрикатов

ОАО «Кременчугмясо» (Кременчуг, Полтавская обл.) в связи с экономическим кризисом перенесло дату открытия цеха полуфабрикатов с осени 2009 года на весну 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель правления компании Ирина ДРОЗДОВА.

По ее словам, сегодня предприятие продолжает строительство цеха полуфабрикатов и уже запущена линия по производству блинов.

«Однако впереди еще запуск линии по производству пельменей. В настоящее время мы производим оплату за оборудование и ориентировочно к декабрю закончим эти выплаты. В декабре начнем его монтировать. Кроме того, необходимо приобрести морозильный агрегат, оборудование для упаковки пельменей и ряд другого оборудования. Мы планируем запустить линию весной», - сказала И. ДРОЗДОВА.

По ее словам, если бы не экономический кризис, то линию запустили бы уже осенью 2009 года.

Ранее И.ДРОЗДОВА заявляла, что в связи со сложившийся экономической ситуацией, уменьшением финансирования и кредитования, строительство цеха планируется производить путем рефинансирования собственной прибыли.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугмясо" - одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Создано 14 июля 1998г.

Мощности ОАО "Кременчугмясо" рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки. Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований. Продукция представлена во всех регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.