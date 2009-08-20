СК «Омега» застраховала на 24 млн. грн. сахар

Хранящийся на складе

Страховая компания «Омега» застраховала сахар, хранящийся на складе. Общая страховая сумма по договору составила 24 млн. грн. Страхователь – компания «Агроспецсервис». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН. Договор страхования данного объекта был заключен Кировоградским областным управлением в результате переговоров. Договором покрываются следующие риски: огонь, вытекание жидкости, противоправные действия третьих лиц. Справка УНИАН. Страховая компания «Омега» (г. Киев) зарегистрирована 10 ноября 1994 г. в форме закрытого акционерного общества. В первом полугодии 2009 года СК «Омега» собрала 84,6 млн. грн. страховых платежей, страховые выплаты составили 16,68 млн. грн.

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