"Кременчугмясо" начало экспорт мяса в Россию

ОАО «Кременчугмясо» (Кременчуг, Полтавская обл.) начало экспорт мяса в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель правления предприятия Ирина ДРОЗДОВА.

По ее словам, предприятие заключило долгосрочные контракты с двумя российскими предприятиями на поставку 400 тонн мяса в месяц.

«У нас есть прямые долгосрочные контракты, и если Россия не введет запреты, как на молоко, то мы выйдем на хорошие показатели. У нас там есть покупатели. На днях произведена первая отгрузка мяса в размере 40 тонн, но контракт с двумя покупателями рассчитан на 400 тонн в месяц», - сказала И. ДРОЗДОВА.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугмясо" (Кременчуг, Полтавская обл.) - одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Создано 14 июля 1998 г.

Мощности ОАО "Кременчугмясо" рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки. Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований. Продукция представлена во всех регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.

В 2008 году ОАО «Кременчугмясо» увеличило объемы производства в сопоставимых ценах на 12,49%, или на 30,4 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 273,9 млн. грн.