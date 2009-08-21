Сформирован стратегический запас зерна на год

В Черниговской области завершено формирование региональных ресурсов продовольственного зерна в количестве 65,9 тыс. тонн для обеспечения населения хлебобулочными изделиями до следующего урожая. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

Региональные ресурсы зерна включают продовольственное зерно, которое не может быть вывезено за пределы области, поскольку является стратегическим запасом региона. Из года в год этот запас формируется исходя из потребностей годового потребления хлебобулочных изделий. В среднем жители Черниговщины за год съедают до 70 тысяч тонн хлеба, батонов, караваев, пирожных, кексов, пирожков и т. п.

На сегодня региональные ресурсы сформированы из зерна пшеницы и ржи, которых соответственно заготовлено свыше 36 тыс. и свыше 29 тыс. тонн. Формирование осуществлялось путем заключения соглашений между органами исполнительной власти и владельцами урожая.