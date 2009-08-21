Таиланд 24 августа проведет тендер по продаже 790 тыс.т кукурузы
11:07, 21 августа 2009Агро
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500 тыс. т - на экспорт
По сообщению Министерства торговли Таиланда, одного из трех крупнейших экспортеров кукурузы на зерновом рынке Азии, 24 августа страна проведет тендер по продаже 790 тыс. тонн кукурузы.
В частности, 290 тыс. тонн зерновой планируется реализовать на внутреннем рынке страны, еще 500 тыс. тонн будет поставлено на экспорт.
Отметим, что запасы кукурузы в государственных резервах страны составляют около 1 млн. тонн, однако при этом качество зерновой достаточно низкое. Так, доля низкокачественной кукурузы оценивается на уровне 30-40%, поскольку повышенная влажность стала причиной развития плесневого грибка, передает АПК-Информ.
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