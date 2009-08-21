Таиланд 24 августа проведет тендер по продаже 790 тыс.т кукурузы

По сообщению Министерства торговли Таиланда, одного из трех крупнейших экспортеров кукурузы на зерновом рынке Азии, 24 августа страна проведет тендер по продаже 790 тыс. тонн кукурузы.

В частности, 290 тыс. тонн зерновой планируется реализовать на внутреннем рынке страны, еще 500 тыс. тонн будет поставлено на экспорт.

Отметим, что запасы кукурузы в государственных резервах страны составляют около 1 млн. тонн, однако при этом качество зерновой достаточно низкое. Так, доля низкокачественной кукурузы оценивается на уровне 30-40%, поскольку повышенная влажность стала причиной развития плесневого грибка, передает АПК-Информ.