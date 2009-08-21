В Казахстане зерно у аграриев будут скупать по цене 165 долл/т

Продкорпорация закупит зерно урожая 2009 года на внутреннем рынке Республики Казахстан в объеме до 3 млн. тонн по цене 24750 тенге/т (165 долл. за тонну). Эти данные стали известны в ходе заседания Госкомиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Карима Масимова.

Как отметили в пресс-службе правительства, члены госкомиссии обсудили и поддержали предложение руководства АО "Национальный управляющий холдинг КазАгро" о закупе зерна у казахстанских сельхозтоваропроизводителей по вышеуказанной цене, которая позволит сохранить им уровень доходов, а также поддержать стабильный уровень цен на внутреннем рынке на муку и хлебобулочные изделия.

Объявление цены закупа позволит снять напряжение на рынке зерна, связанное с дефицитом наличных денежных средств, необходимых аграриям для погашения кредитов, уплаты налогов и т.п., передает АПК-Информ.