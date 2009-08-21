Беларусь сократила экспорт продовольствия на 9,6%

Беларусь в январе-июне 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. сократила экспорт продовольственных товаров на 9,6% - до 988,8 млн.долл., импорт - на 22% до 753,9 млн.долл., сообщили в Национальном статистическом комитете.

Стоимостной объем экспорта в первом полугодии 2009 г. снизился в результате сокращения экспортных поставок молока сгущенного и сухого (на 68,3 млн.долл.), рыбных консервов (на 28,1 млн.долл.), свинины (на 21,3 млн.долл.), сыров и творога (на 15,1 млн.долл.), сахара (на 13,5 млн.долл.).

Одновременно наблюдалось существенное снижение стоимостного объема импорта свинины (на 36,1 млн.долл.), растительных масел (на 31,7 млн.долл.), мороженой рыбы, включая филе (на 21,1 млн.долл.), круп (на 17,9 млн.долл.), макаронных изделий (на 11,7 млн.долл.).

Доля продовольственных товаров в общем объеме экспорта Беларуси в первом полугодии 2009 г. составила 11% против 6,3% в первом полугодии 2008 г., в том числе в объеме экспорта потребительских товаров 56,4% против 48,4%.

В общем объеме импорта страны в январе-июне доля продовольствия составила 5,8% (в первом полугодии 2008 г. 5%), в объеме импорта потребительских товаров - 37% (37,3%), передает АПК-Информ.