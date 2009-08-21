ING Bank предоставил "Зерноторговой компании" 20 млн.грн.

ING Bank N.V. предоставил украинскому ООО "Зерноторговая компания", которое входит в группу компаний Allseeds Group с главным офисом на Кипре, 20 млн. гривен предэкспортного финансирования.

Об этом говорится в сообщении юридической фирмы «Астерс», которая выступила юридическим советником ING Bank N.V. в этой сделке, преданном агентству УНИАН.

Привлеченные средства компания использует для закупки семян рапса на украинском рынке и последующей переработки семян в рапсовое масло и макуху на экспорт.

Сделка была заключена 13 июля 2009 года.

Справка УНИАН. Основной деятельностью Allseeds Group является закупка семян подсолнечника, последующее производство и продажа подсолнечного масла и шрота. Большая часть продуктов переработки, а также масличных, зерновых и зернобобовых культур реализуется за рубеж.

Allseeds Group является владельцем двух перерабатывающих заводов общей мощностью 565 тыс. тонн/год. Также группе принадлежит 16 хранилищ общей мощностью 600 тыс. тонн.