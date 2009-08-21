Беларусь планирует намолот в объеме 9 млн. тонн

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 20 августа совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в пресс-службе главы государства.

Говоря об уборке зерновых в стране, А.Лукашенко потребовал во главу угла поставить ее качество: "Если во время посещения Брестской и Гродненской областей я говорил о приоритете скорости, то сегодня для нас важнее всего уже не скорость, а качество уборки зерна. Торопиться сегодня нельзя".

В настоящее время в Беларуси намолочено около 7,5 млн. тонн зерновых. Глава государства считает возможным обеспечить намолот в 9 млн. тонн. При этом Президент отметил: "Сегодня от Витебской и Могилевской областей больше всего зависит - будет у нас запланированный хлеб или нет".

Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость качественной уборки кукурузы не только на силос, но и на зерно и семена - здесь уборочные работы уже не за горами, передает АПК-Информ.