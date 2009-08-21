Рынок пшеницы США сыграл на идее «перепродажи»

Торги 20 августа на пшеничных площадках США прошли в отсутствие каких-либо событий, которые могли бы стать ориентирами. Фундаментально картина рынка не изменилась (участники ждут пятничного прогноза Бюро Статистики Канада), рынок кукурузы был спокоен, рынок сои-бобов продолжил снижение. Недельные экспортные продажи пшеницы на 13 августа также не оказали поддержки, поскольку итоги (393,9 тыс. тонн) оказались у нижней границы ожиданий (350-550 тыс. тонн).

В отсутствие значимых реальных событий рынок американской пшеницы сыграл на идее предыдущей «перепроданности». Инвестиционные фонды купили в Чикаго около 3 тыс. контрактов.

Ближайшие сентябрьские котировки фьючерсов американской пшеницы выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,10 до 172,31 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,55 до 183,24 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,09 до 197,94 $/тонна, передает «Агро Перспектива».