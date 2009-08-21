Цены на рынке пшеницы ЕС изменились разнонаправленно

Итоги торгов фьючерсами пшеницы на европейских биржах оказались 20 августа разнонаправленными. Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на 0,75 евро до 126,50 ?/тонна (179,87 $/тонна). Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE остались на уровне 96,00 £/тонна (158,66 $/тонна).

Основным фактором торгов остается высокий сбор пшеницы в ведущих странах Евросоюза – Франции и Германии. Большие объемы зерна нового урожая при относительно невысоком спросе и переполненных хранилищах заставляют французских сельхозпроизводителей идти на снижение цен, в ряде случаев до 115 ?/тонна. Хотя, в целом, трейдеры оценивают торговую активность фермеров как минимальную. Как тревожный сигнал расценивается закупка Египтом на последнем тендере 60 тыс. тонн французской пшеницы против 120 тыс. тонн американской.

Великобритания, которая тоже сталкивается с проблемами излишков зерна, с большей долей оптимизма смотрит на Испанию – одного из основных покупателей фуражного зерна. В текущем сезоне объемы импорта пшеницы этой страной могут вырасти еще больше, передает «Агро Перспектива».