На Тернопольщине поголовье КРС упало

В Тернопольской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) за 7 месяцев 2009 года сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 236,7 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров уменьшились на 4,7% – до 127,3 тыс. Кроме того, поголовье свиней уменьшилось на 1,2% – до 308,6 тыс., тогда как птицы – увеличилась на 3,5%, до 5,665 млн. штук.

В хозяйствах населения на 1 августа 2009 года содержалось 89% общей численности крупного рогатого скота (в т.ч. 93% коров), 75% свиней, 87% птицы.

За январь-июль т.г. объем производства валовой продукции животноводства во всех категориях хозяйств сократился на 0,3%, в т.ч. в хозяйствах населения – на 1,6%, в сельскохозяйственных предприятиях – вырос на 7,4%.

В структуре общего объема реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых) доля свиней составляла 53% (за аналогичный период 2008 г. – 44,5%), крупного рогатого скота – 33,7% (37,5%), птицы всех видов – 13,3% (18%).

По состоянию на 1 августа 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях было в наличии 295,4 тыс. центнеров кормов всех видов, что в 1,6 раза больше, чем на 1 августа 2008 года. В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось 50 ц кормов всех видов, в т.ч. концентрированных – 2,6 ц (на 1 августа 2008 г. – соответственно 3,2 ц и 1,2 ц).