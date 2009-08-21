Крымский винный дом увеличил продажу вин ТМ «Oreanda»

ДП «Крымский винный дом», один из крупнейших производителей алкогольной продукции, по итогам января-июля 2009 года реализовал 4,5 млн. л вин торговой марки «Oreanda», что на 13% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Справка УНИАН. ДП "Крымский винный дом" – одно из крупнейших предприятий винодельческой отрасли Украины. Производит вина ТМ «Оreanda».

Площадь собственных виноградников составляет 1,4 тыс. га.

С 2007 года ДП "Крымский винный дом" входит в крупнейший в СНГ холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "ТД "Мегаполис" (Украина) и ООО "ТД "Мегаполис" (Россия).