Дуннинг уволен с должности директора «МЕТРО Кеш энд Керри Украина»

Компания «МЕТРО Кеш энд Кери» освобождает от обязанностей директора «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» Яна ДУННИНГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, решение вступает в силу 31 августа 2009 года.

В компании отметили, что имя нового директора «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» будет объявлено позже.

Справка УНИАН. C момента выхода на рынок Украины в 2003 году "METRO Cash & Carry" открыла 25 магазинов: четыре в Киеве, два в Донецке, Днепропетровске, Одессе и Харькове, по одному во Львове, Луганске, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Макеевке, Симферополе и Мариуполе. "METRO Cash & Carry" инвестировала в экономику страны 460 млн. евро и создала около 7 000 рабочих мест.

"METRO Cash & Carry" управляет 650 центрами оптовой торговли в 29 странах. Численность персонала компании превышает 100 000 человек, а ее продажи за прошлый год составили 33,1 млрд. евро.

"METRO Cash & Carry" является торговым подразделением немецкой METRO Group.

В 2008 году продажи METRO Group достигли 68 млрд. евро.