Аграрии на 2009г. заказали через "Украгролизинг" 10 745 единиц техники

Хозяйства разных форм собственности на 2009 г. через НАК "Украгролизинг" заказали 10 745 единиц техники и оборудования на сумму 862 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя правления НАК "Украгролизинг" Тарас СЕМИКОПНЫЙ.

По его словам, из Госбюджета на 2009 год компании выделили на лизинговые операции 153 млн. грн.

"НАК "Украгролизинг" уже освоил больше половины средств, предусмотренных на лизинговые операции на 2009 год", - сказал Т.СЕМИКОПНЫЙ и добавил, что соответствующими постановлениями правительство выделило из Стабилизационного фонда еще 393 млн. грн. на закупку сельхозтехники.

Он также объяснил, что согласно справке Министерства финансов Украины от 16 июля 2009 г. №736/2, предусмотрены поступления этих денег по такому графику: на протяжении августа, сентября и октября по 100 млн.г рн. ежемесячно и в ноябре – 93,562 млн. грн.

"На совещании 30 июля эти сроки были подтверждены. Сразу же после поступления в "Украгролизинг" эти средства пойдут на приобретение сельхозтехники и оборудования для аграриев. Чем, бесспорно, поддержат не только сельхозтоваропроизводителей, но и отечественные предприятия, которые производят нужную крестьянам технику и механизмы", - сказал Т.СЕМИКОПНЫЙ.

По его словам, за первое полугодие компания уже закупила 252 единицы сельхозтехники (в том числе, 100 тракторов, 40 зерноуборочных комбайнов) на общую сумму 50,5 млн.грн.

Как ранее сообщили УНИАН в Департаменте инженерно-технического обеспечения Министерства аграрной политики Украины, украинские аграрии в І полугодии 2009 года получили через "Украгролизинг" на условиях финансового лизинга 183 единицы техники на общую сумму 47 млн. 214,64 тыс. грн.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.