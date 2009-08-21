Молдова снизит производство сахара в 2009г. на 20,5%

Молдавия сократит производство сахара в 2009 году до 105.000 тонн со 132.000 тонн годом ранее, сообщает Рейтер со ссылкой на минсельхоз республики.

Снижение производства сахара связано с сокращением на 2.000 гектаров посевов под сахарную свеклу, которые составляют в этом сезоне 21.000 гектаров. В 2009 году к началу ноября Молдавия намерена собрать 760.000 тонн сахарной свеклы по сравнению с 965.200 тоннами в 2008.

Внутренние потребности Молдавии в сахаре составляют 75.000 тонн, что позволяет республике ежегодно экспортировать 30.000-50.000 тонн в Румынию, Россию, а также Евросоюз.

С 2008 года в рамках предоставленных Брюсселем торговых преференций Кишинев получил квоту на беспошлинный экспорт сахара в ЕС в объеме 18.000 тонн.

Переработкой сахарной свеклы в Молдавии заняты два совместных предприятия: молдавско-германское Südzucker Moldova и молдавско-российское Marr Sugar Moldova.