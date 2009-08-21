Полтавщина завершила сбор ранних зерновых

В Полтавской области завершен сбор ранних зерновых культур, намолочено около 2 млн. 150 тыс. тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщил вице-губернатор Полтавской области Владимир АНДРИЕНКО.

«Сбор урожая в области практически завершен. На сегодня мы имеем 100% собранных площадей. Намолочено около 2 млн. 150 тыс. тонн зерна. Это то, что мы и прогнозировали. Главное в нынешней ситуации разумно и экономически выгодно распорядиться этим урожаем», – сказал В.АНДРИЕНКО.

По его словам, большинство районов придерживаются рекомендаций не сбывать хлеб, пока не установятся приемлемые цены. Все хозяйства в районах приступили к выдаче хлеба людям в счет зарплаты, арендной платы за землю, имущества.

Также вице-губернатор сообщил, что по итогам сбора кукурузы область перешагнет трехмиллионный рубеж по намолоту.

Как сообщал УНИАН, Полтавская область прогнозирует в этом году сокращение валового сбора урожая зерна на 33,3%, или 1,5 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 3 млн. тонн.

Всего в области под урожай-2009 озимыми на зерно засеяно 348,4 тыс. га, в частности озимой пшеницей – 308,2 тыс. га, озимой рожью – 25,7 тыс. га, ячменем – 14,5 тыс. га, озимым рапсом – 30,8 тыс. га.

В 2008 году аграрии Полтавской области собрали 4,5 млн. тонн валового урожая зерновых и зернобобовых.