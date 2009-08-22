В Николаеве выявлен "теневой" элеватор

Сотрудники налоговой милиции Николаевской области в ходе обыска на одном из элеваторов в Николаеве установили, что данный субъект предпринимательской деятельности занимался переработкой и хранением зерновых сельскохозяйственных культур, без наличия каких-либо разрешительных документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Николаевской области, обыск проводился в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в июле текущего года по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Проверка имела целью не допустить незаконнное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость, а также безосновательное завышение цен на сельскохозяйственную продукцию.

Сотрудники налоговой администрации отмечают, что в ходе проверки было обнаружено и изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 12 млн. 493 тыс. 244 грн. Среди изъятых ценностей — элеватор, состоящий из трех отдельных комплексов (металлических бункеров для хранения зерна), а также 370 тонн пшеницы и 200 тонн ячменя.

В настоящее время по делу проводится дальнейшее расследование.